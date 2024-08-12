В шести надземных пешеходных переходах Казани установят утепленные лифты

Монтаж лифтов уже завершился в переходе на Оренбургском тракте, на данный момент там идут пуско-наладочные работы. Еще в пяти переходах, между проспектом Победы и улицей Сахарова, улицами Ф. Амирхана и Четаева, Ф. Амирхана и Чистопольской, у остановки «Ветеринарная Академия», на улицах Павлюхина и Халева, сейчас завершают обустройство лифтовых шахт. Отмечается, что срок эксплуатации новых лифтов составляет порядка 25 лет.