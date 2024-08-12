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В Ростовской области начали принимать жителей курского приграничья

На Дону разместили первую группу людей из Курской области, ожидается еще одна группа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали размещать людей, вынужденно покинувших свой дом в Курской области. Об этом 12 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

— Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы, — проинформировал Василий Голубев.

По словам главы региона, пункты временного размещения оборудованы всем необходимым. Параллельно с этом продолжается гуманитарная помощь.

— Продолжаем отправку в Курскую область гуманитарной помощи. Всего доставили 35 тонн грузов. Сегодня направим еще два «КамАЗа» с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости, — добавил Василий Голубев.

Напомним, ранее из Ростовской области в Курск отправили продукты питания, генераторы и бронежилеты.