В Ростовской области начали принимать жителей курского приграничья

В Ростовской области начали размещать людей, вынужденно покинувших свой дом в Курской области. Об этом 12 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
— Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы, — проинформировал Василий Голубев.
По словам главы региона, пункты временного размещения оборудованы всем необходимым. Параллельно с этом продолжается гуманитарная помощь.
— Продолжаем отправку в Курскую область гуманитарной помощи. Всего доставили 35 тонн грузов. Сегодня направим еще два «КамАЗа» с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости, — добавил Василий Голубев.
Напомним, ранее из Ростовской области в Курск отправили продукты питания, генераторы и бронежилеты.