Главные новости 12 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 августа 2024 года.
Градирня Запорожской АЭС выгорела после атаки БПЛА
Градирня Запорожской АЭС выгорела после атаки БПЛА, но угрозы обрушения нет. Пожар не отразился на работе станции, так как она остановлена. Восстановление градирни планируется после оценки ущерба.
Россияне стали разрывать договоры с операторами из-за YouTube
Пользователи винят провайдеров в проблемах с YouTube и разрывают договоры, сообщил глава «Ростелесетей» Грищенко. Ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор разъяснить причины замедления работы сервисов.
В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича
Президенту Сербии Александру Вучичу угрожают противники его политики и наркокланы, поддерживаемые иностранными спецслужбами, заявил вице-премьер Александр Вулин. Он считает, что Вучич в опасности из-за отказа признать независимость Косово и ввести санкции против РФ.
ФСИН начала проверку после банкета заключенных в Мордовии
День рождения с размахом был устроен в ИК-7 Мордовии благодаря связям с администрацией. ФСИН заинтересовалась этим случаем после появления фотографий праздничного пиршества с обильными угощениями и 40 участниками.
Олимпийские игры 2024 года в Париже официально завершены
Завершились Олимпийские игры 2024 в Париже. Церемония закрытия прошла на «Стад де Франс». Сборная США выиграла медальный зачёт с 127 медалями, Китай на втором месте, на третьем — Япония. Следующие Игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.