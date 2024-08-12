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Иностранец пытался незаконно провести в Иркутск трех желтых канареек

У мужчины не было на птиц необходимых документов.

Источник: Комсомольская правда

Житель Узбекистана пытался незаконно ввезти в Иркутск трех желтых канареек. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни иностранца задержали в аэропорту областного центра на рейсе Наманган-Иркутск.

— В багаже гражданина Узбекистана нашли трех канареек лимонного окраса без справок об исследованиях на орнитоз и грипп птиц, — пишет информационное агентство.

Стоит отметить, что птиц мужчина перевозил в клетке. В Россельхознадзоре приняли решение отправить канареек обратно на родину. В транспортировки помог представитель авиакомпании.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что особый противопожарный режим продлили в четырех северных районах Иркутской области. На время его действия будут запрещены определенные действия в лесах региона.

таможня