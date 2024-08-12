Роспотребнадзор назвал три пляжа Татарстана, на которых опасно купаться

«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем, что качество воды в водных объектах не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», — подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.