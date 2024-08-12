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Mary Gu, Асия и Asammuell выступят на благотворительном концерте для приютов

Российские певицы Mary Gu, Асия и Asammuell дадут благотворительный концерт в поддержку собачьих приютов. Все вырученные средства пойдут в 13 различных организаций в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: Звук

Российские певицы Mary Gu, Асия и Asammuell дадут благотворительный концерт в поддержку собачьих приютов. Все вырученные средства пойдут в 13 различных организаций в Москве и Санкт-Петербурге.

Как Mary Gu сообщила в своих социальных сетях, мероприятие пройдет 5 сентября в московском клубе «УРБАН». Билеты уже поступили в продажу: их стоимость составляет 1500 рублей.

Ранее стал известен лайнап благотворительного фестиваля «Антон тут рядом». Среди заявленных артистов — IOWA, Zoloto, Kedr Livansky и другие артисты.