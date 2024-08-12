Проект школы с кинофотолабораторией в омском ЖК «Зеленая Река» получил одобрение

Государственная экспертиза Омской области одобрила проект школы в жилом квартале «Зеленая Река». Новая школа будет состоять из двух зданий высотой 2 и 3−4 этажа, объединенных переходом. Общая площадь здания составит 25,5 тыс. кв. м.
По проекту школы в ней будет обустроено несколько блоков — спортивно-оздоровительные помещения будут включать в себя многофункциональный спортзал, зал для лечебной физкультуры, бассейны.
Часть кабинетов здания будет отведена под трудовое обучение, среди которых будет мастерская по обработке металла и технологии, мастерская по обработке дерева и технологии, инструментальная, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по обработке тканей.
В школе также будет актовый зал на 650 мест, библиотечной-информационный центр, кабинеты биологии и физики с лаборантскими, кабинет химии и помещения для эстетичного воспитания, а также кинофотолаборатория и кабинет музыки.
Первый этаж школы будет включать в себя пищеблок и обеденный зал на 561 место. Территорию школы озеленят и оборудуют площадки для подвижных игр и спорта.