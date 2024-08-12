В Хиве завершился «Фестиваль дыни». Победителей наградили автомобилями

По итогам «Фестиваля дыни», который проходил с 9 по 11 августа, определены победители главных призов: Янгибазарский район Хорезмской области стал обладателем Гран-при и получил автомобиль «Трекер», город Ургенч за первое место получил «Оникс», второе место и «Дамас» достались Хивинскому району, третье место разделили Ургенчский район Хивы и Кошкупырский район — им вручили по мотоциклу.