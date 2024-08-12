В Хиве завершился «Фестиваль дыни». Победителей наградили автомобилями

По итогам «Фестиваля дыни», который проходил с 9 по 11 августа, определены победители главных призов: Янгибазарский район Хорезмской области стал обладателем Гран-при и получил автомобиль «Трекер», город Ургенч за первое место получил «Оникс», второе место и «Дамас» достались Хивинскому району, третье место разделили Ургенчский район Хивы и Кошкупырский район — им вручили по мотоциклу.
Также награждены победители номинаций «За переработку и хранение дыни», «За восстановление древних хорезмских сортов и внедрение новых инновационных технологий», «За выращивание самой прибыльной и экспортной дыни в бахчеводстве», «За выращивание самой сладкой экологической дыни».
На фестивале были представлены 60 павильонов хокимиятов 13 городов и районов Хорезмской области, Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Участники продемонстрировали около 125 сортов дынь, выращенную плодоовощную продукцию и изделия ремесленников.
В дни проведения мероприятия Хорезмскую область посетили более 30 тысяч иностранных и около 400 тысяч местных туристов.