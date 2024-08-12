Фестиваль «Театральный бульвар» продлили до конца августа

Фестиваль «Театральный бульвар» продлится до 31 августа. Такое решение принято по просьбам москвичей.
Первый открытый фестиваль на бульварах столицы в рамках проекта «Лето в Москве» начался 15 июля и за это время привлек внимание тысяч горожан и гостей города. Театральные представления, эксперименты, спектакли, мастер-классы, выставки проходили каждый день. Всего фестиваль посетили более полумиллиона человек. Организаторы получили много пожеланий, положительных отзывов и просьб о его продлении.
«Мы впервые представили театральное искусство на бульварах города в таком масштабе, что фестиваль очень полюбился москвичам и гостям города, — его посетили более полумиллиона человек. По многочисленным просьбам зрителей мы продлеваем “Театральный бульвар” до конца августа. Горожане просили сохранить ключевые площадки в самые востребованные дни — по пятницам и выходным», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Алексей Фурсин.
В новом формате фестиваль будет проходить с пятницы по воскресенье до конца лета на самых популярных площадках. Подробную информацию можно узнать в официальном канале фестиваля.
Фестиваль «Театральный бульвар» организован столичным Департаментом культуры и проходит в рамках проекта «Лето в Москве».Площадки расположены на Бульварном кольце и посвящены разным жанрам. Так, на Тверском бульваре можно посетить оперетту, на Пушкинской площади — музыкальный театр, на Цветном бульваре — цирковые представления, на Страстном бульваре — иммерсивный и визуальный театр. Сцена на Сретенском бульваре посвящена сценическому оформлению и костюму, а площадку на Чистопрудном бульваре занимает экспериментальный театр. Основная сцена располагается в амфитеатре на Покровском бульваре. В будни здесь проходят открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, а в выходные дни — спектакли, концертные и музыкально-поэтические программы.
В рамках фестиваля задействовали более тысячи знаменитых и начинающих артистов. Режиссеры представили собственные репертуарные спектакли и специальные проекты для фестиваля. Всего на бульварах столицы зрители увидели более 100 постановок.
Свои спектакли на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах представили независимые коллективы и легендарные театры: «Современник», Театр на Бронной, «Ленком», «Мастерская Петра Фоменко», «Моссовет», Театр Олега Табакова, МАМТ, «Уголок дедушки Дурова», Театр кошек Куклачева, Театр у Никитских ворот, Театр на Малой Ордынке.
Любой человек мог познакомиться со всем многообразием театральных жанров. Представления визуального, пластического, музыкального, иммерсивного, экспериментального и других видов театра разворачивались на бульварах Москвы. Кроме того, более трех тысяч зрителей смогли попробовать себя в роли актеров.
В рамках фестиваля «Театральный бульвар» зрители приняли участие в создании более 70 постановок. Для этого на бульварах столицы ежедневно работало семь открытых творческих мастерских.