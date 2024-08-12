Фестиваль «Театральный бульвар» продлили до конца августа

Фестиваль «Театральный бульвар» организован столичным Департаментом культуры и проходит в рамках проекта «Лето в Москве».Площадки расположены на Бульварном кольце и посвящены разным жанрам. Так, на Тверском бульваре можно посетить оперетту, на Пушкинской площади — музыкальный театр, на Цветном бульваре — цирковые представления, на Страстном бульваре — иммерсивный и визуальный театр. Сцена на Сретенском бульваре посвящена сценическому оформлению и костюму, а площадку на Чистопрудном бульваре занимает экспериментальный театр. Основная сцена располагается в амфитеатре на Покровском бульваре. В будни здесь проходят открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, а в выходные дни — спектакли, концертные и музыкально-поэтические программы.