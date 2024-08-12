Михаил Леус: в Краснодаре жара спадет до +30 градусов

Синоптик рассказал, что территория Краснодарского края окажется на северо-западной периферии циклона, который раскручивается над Закавказьем.
Леус уверен, что из-за этого в большинстве районов Кубани сохранится сухая погода, но температура воздуха понизится. Также, по мнению эксперта, на юго-востоке региона возможны кратковременные дожди.
«Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что находится около нормы», — объяснил Михаил Леус.
Он спрогнозировал, что днем 13 августа осадков в крае не будет. Воздух прогреется до +32 градусов.