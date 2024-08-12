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Михаил Леус: в Краснодаре жара спадет до +30 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 12 августа в Краснодаре жара спадет до +30 градусов. Об этом он написал в социальных сетях.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +23°

Синоптик рассказал, что территория Краснодарского края окажется на северо-западной периферии циклона, который раскручивается над Закавказьем.

Леус уверен, что из-за этого в большинстве районов Кубани сохранится сухая погода, но температура воздуха понизится. Также, по мнению эксперта, на юго-востоке региона возможны кратковременные дожди.

«Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что находится около нормы», — объяснил Михаил Леус.

Он спрогнозировал, что днем 13 августа осадков в крае не будет. Воздух прогреется до +32 градусов.