Детский стационар горбольницы в Усольском районе открыл двери после капремонта

Капитальный ремонт, который длился три года, завершился в детском стационаре Усольской горбольницы. Обновленное здание уже приняло первых пациентов. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на правительство региона, объект здравоохранения оснастили необходимым современным оборудованием: аппарат УЗИ, рентген, инкубатор для новорожденных и лабораторным оборудованием.
— В здании полностью заменили инженерные системы, кровлю, окна и двери, выполнили внутреннюю отделку. Стационар рассчитан на 70 коек, оборудованы две операционные, шесть реанимационных коек, собственная лаборатория. Также оборудовано приемное отделение с противошоковой палатой, индивидуальными смотровыми комнатами для пациентов, отделение патологии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, педиатрическое отделение, — сказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Также в медицинском учреждении обустроили ламинарный потолок, которые поможет очистить и обеззаразить воздух. На территории горбольницы в планах заасфальтировать проезжие части и тротуары в больничном городке. Появятся заборы, камеры видеонаблюдения, освещение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске отремонтируют здание бывшей Картографической фабрики. Владелец исторического объекта возьмет все расходы на себя.