Детский стационар горбольницы в Усольском районе открыл двери после капремонта

Капитальный ремонт, который длился три года, завершился в детском стационаре Усольской горбольницы. Обновленное здание уже приняло первых пациентов. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на правительство региона, объект здравоохранения оснастили необходимым современным оборудованием: аппарат УЗИ, рентген, инкубатор для новорожденных и лабораторным оборудованием.