Красноярцев на рабочей неделе ждет жара

В субботу, по версии gismeteo.ru, дневной дождь немного снизит температуру — до 30. «Яндекс. Погода» обещает, что дождь пойдет с самого утра и не позволит воздуху прогреться выше 26. Относительно воскресенья синоптики также разошлись во мнениях. Одни обещают небольшой дождь утром и малооблачную погоду днем с температурой до 25, а другие — те же 25, но в сопровождении солнца.