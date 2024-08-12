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Красноярцев на рабочей неделе ждет жара

Синоптики обещают осадки только в выходные.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

На предстоящей рабочей неделе в Красноярск придет жара.

Днем в понедельник в краевой столице возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до 23. К вечеру восточный ветер с порывами до 5 м/сек прогонит облака, что обеспечит отсутствие осадков на следующие несколько дней.

Во вторник синоптики «Яндекс. Погоды» обещают солнечную погоду. Днем столбики термометров будут показывать 22… 26. Ночью похолодает до 14.

Со среды до пятницы в Красноярск вернется летняя жара до 33. Ночные температуры тоже повысятся — уличные термометры будут показывать от 16 до 22.

В субботу, по версии gismeteo.ru, дневной дождь немного снизит температуру — до 30. «Яндекс. Погода» обещает, что дождь пойдет с самого утра и не позволит воздуху прогреться выше 26. Относительно воскресенья синоптики также разошлись во мнениях. Одни обещают небольшой дождь утром и малооблачную погоду днем с температурой до 25, а другие — те же 25, но в сопровождении солнца.

Магнитное поле земли в течение недели будет спокойным. Вероятность магнитных бурь существенно снизится, относительно конца прошлой недели.