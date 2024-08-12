МЧС назвало опасные из-за тумана участки дорог в Красноярском крае

Краевое МЧС предупреждает водителей о потенциально опасной погоде и риске ДТП в таких условиях.
В августе увеличивается поток отдыхающих, следующих домой от мест отдыха, трафик на загородных трассах возрастает. Также сохраняется высокая вероятность аварий на дорогах из-за осадков, тумана, а также в сумеречное и ночное время суток, поясняют в ведомстве.
Так, 7 августа в результате дорожной аварии погибли 5 человек на трассе Р-255 в Боготольском районе. 6 августа в 2 км от Ужура произошло столкновение микроавтобуса и трактора.
«Призываем водителей быть максимально внимательными на дорогах, не нарушать скоростной режим и отказаться от необдуманных маневров», — напоминают в краевом МЧС.
Наибольшая вероятность образования тумана, который способствует риску возникновения ДТП, прогнозируется на участках:
Р-255 «Сибирь»:
560−619 км (Боготольский район); 626−644 км (Ачинский район); 654−680 км (Ачинский — Козульский районы); 683 км, 691−695 км., 706 км, 712−714 км (Козульский район); 722−734 км, 796−799 км (Емельяновский район); 871−897 км (Манский), 902−947 км (Уярский район); 1100−1117 км, 1117−1176 км (Нижнеингашский район).
Р-257 «Енисей»:
128−129 км, 144−158 км, 166−167 км, 170−173 км (Балахтинский район); 227−239 км, 425−431 км (Новоселовский район); 604−625 км, 625−689 км, 693−701 км (Ермаковский район).
На участке дороги 641−643 км федеральной трассы Р-257 (Ермаковский район) возможен обвал скальной породы на дорогу.
Добавим, с начала этого года силы и средства МЧС России выезжали на ликвидацию последствий ДТП более 600 раз, спасено более 80 человек.