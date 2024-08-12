МЧС назвало опасные из-за тумана участки дорог в Красноярском крае

В августе увеличивается поток отдыхающих, следующих домой от мест отдыха, трафик на загородных трассах возрастает. Также сохраняется высокая вероятность аварий на дорогах из-за осадков, тумана, а также в сумеречное и ночное время суток, поясняют в ведомстве.