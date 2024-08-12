Вновь ливни и духота? Какие сюрпризы погоды ждут на этой неделе жителей Хабаровского края

Третья неделя августа продолжает эстафету прошлой недели. В крае вновь дожди, местами сильные ливни. А после середины недели столбики термометров покажут неприлично высокие температуры и создадут ощущение пребывания в сауне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Зонты, а после них и резиновые сапоги могут пригодиться жителем края в начале недели. В предстоящие сутки и в ночь на 14 августа высока вероятность кратковременных дождей, а местами и вовсе пройдут сильные ливни.
А уже в середине недели 15 и 16 августа осадков по территории станет значительно меньше.
«Ветер сохраняется восточных направлений от слабого до умеренного. Температура ночью составит +13+20 градусов, днем будет по-летнему тепло +23+30 или даже немного выше», — рассказал редакции «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».
Возможно, кратковременный дождь посетит жителей края на этой неделе днем 16 августа. Температура сохраняется высокая, ночью около +17+20 градусов, днем +25+29 градусов.