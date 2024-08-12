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Вновь ливни и духота? Какие сюрпризы погоды ждут на этой неделе жителей Хабаровского края

+30 и слабый ветер обещают на неделе в Хабаровском крае.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Третья неделя августа продолжает эстафету прошлой недели. В крае вновь дожди, местами сильные ливни. А после середины недели столбики термометров покажут неприлично высокие температуры и создадут ощущение пребывания в сауне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 12—16 АВГУСТА 2024

Зонты, а после них и резиновые сапоги могут пригодиться жителем края в начале недели. В предстоящие сутки и в ночь на 14 августа высока вероятность кратковременных дождей, а местами и вовсе пройдут сильные ливни.

А уже в середине недели 15 и 16 августа осадков по территории станет значительно меньше.

«Ветер сохраняется восточных направлений от слабого до умеренного. Температура ночью составит +13+20 градусов, днем будет по-летнему тепло +23+30 или даже немного выше», — рассказал редакции «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».

Возможно, кратковременный дождь посетит жителей края на этой неделе днем 16 августа. Температура сохраняется высокая, ночью около +17+20 градусов, днем +25+29 градусов.