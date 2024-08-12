— Именно голова дает о себе знать каждые 10 лет. Последнюю трепанацию я делала в 2016 году, значит, в следующий раз болезнь проявится в 2026 году. Трепанация — это каждый раз тяжелое моральное испытание, к тому же сложно восстанавливаться и физически. Элементарно тяжелее даже выходить из-под наркоза. Я надеюсь, что меня пригласят как можно скорее, поскольку никогда не предугадаешь, когда именно застанет заболевание. Могу просто стоять на работе (Вероника трудится парикмахером-колористом) и почувствовать, как становится плохо. В прошлый раз это произошло, когда я шла по улице с коляской…