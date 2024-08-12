ГПК: почти 800 легковушек ожидают въезда в ЕС

За выходные дни меньше всего легкового транспорта проследовало на сопредельную территорию через польский погранпереход «Тересполь» (сопредельный «Брест») — 33% от нормы.



По состоянию на 10.00 перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») въезда в ЕС ожидают 79 автобусов.



Самый загруженный маршрут для фур в ЕС проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»). Несмотря на существенное скопление транспорта, сопредельные контрольные службы с пятницы оформили 38% авто от нормы. Через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») на сопредельную территорию проследовало всего 14% большегрузов.



Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в Латвию скопилось более 580 грузовиков. Сопредельная сторона за выходные дни приняла на свою территорию 47% авто.