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В Ростовстате назвали города Ростовской области с самым дешевым картофелем

Стоимость картофеля в разных городах Ростовской области подсчитали в августе 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики выяснили, где в Ростовской области можно найти самый дешевый картофель. Результаты за 5 августа 2024 года были опубликованы на сайте Ростовстата.

По данным исследования, средняя стоимость 1 кг картофеля в регионе на указанную дату составляла 53,80 рубля. Ниже этого порога были расценки в городе Миллерово (48,25 рубля за 1 кг) и в Сальске (51,69 рубля за 1 кг).

Картофель по расценкам выше среднего нашли в Волгодонске (54,06 рубля за 1 кг), Таганроге (54,30 рубля за 1 кг) и Шахтах (54,33 рубля за 1 кг). При этом самые дорогие клубни продавались в Ростове-на-Дону — по 54,56 рубля за 1 кг.

Добавим, килограмм капусты в начале августа в среднем стоил 52,03 рубля, килограмм лука репчатого — 41,01 рубля, а морковь продавали по 57,65 рубля за 1 кг.