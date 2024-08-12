В Ростовстате назвали города Ростовской области с самым дешевым картофелем

По данным исследования, средняя стоимость 1 кг картофеля в регионе на указанную дату составляла 53,80 рубля. Ниже этого порога были расценки в городе Миллерово (48,25 рубля за 1 кг) и в Сальске (51,69 рубля за 1 кг).