В лесах Красноярского края отменили режим ЧС

В Красноярском крае отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный ранее. На сайте правительства Красноярского края опубликовано соответствующее постановление.
«Отменить с 06.08.24 режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, введенный Постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2024», — сказано в документе.
Во время действия режима ЧС жителям региона запрещалось посещать леса и разводить костры. За нарушение грозили крупные штрафы.
По данным Лесопожарного центра Красноярского края на 10:00 12 августа в регионе действовало 4 лесных пожара общей площадью 5,6 тыс га.