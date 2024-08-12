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В лесах Красноярского края отменили режим ЧС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный ранее. На сайте правительства Красноярского края опубликовано соответствующее постановление.

«Отменить с 06.08.24 режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, введенный Постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2024», — сказано в документе.

Во время действия режима ЧС жителям региона запрещалось посещать леса и разводить костры. За нарушение грозили крупные штрафы.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края на 10:00 12 августа в регионе действовало 4 лесных пожара общей площадью 5,6 тыс га.

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