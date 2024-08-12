Стали известны подробности развода Муцениеце с актером из Новосибирска Прилучным

В недавнем выпуске шоу «Злые языки» на платформе Rutube телеведущая Виктория Боня заявила, что Муцениеце не может отпустить Прилучного из-за проблем в личной жизни. Она добавила, что Агата активно обсуждает алименты и вмешивается в дела экс-мужа.
«Агаточка вмешивается в отношения экс-мужа, потому что ее бросил недавний возлюбленный во время совместного отдыха. Вот она и занялась опять бывшим», — заявила она.
Соведущий Андрей Борисов сообщил, что Прилучный также пережил расставание с Мирославой Карпович во время отдыха. Это, вероятно, стало причиной его решения окончательно закрыть отношения с Муцениеце и быстро жениться на Зепюр Брутян.
Ранее Сиб.фм сообщал, что актер из Новосибирска Прилучный показал кадры с отдыха на Мальдивах.