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Стали известны подробности развода Муцениеце с актером из Новосибирска Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись более четырех лет назад. Однако они до сих пор продолжают выяснять отношения.

Источник: Кадр из трансляции

В недавнем выпуске шоу «Злые языки» на платформе Rutube телеведущая Виктория Боня заявила, что Муцениеце не может отпустить Прилучного из-за проблем в личной жизни. Она добавила, что Агата активно обсуждает алименты и вмешивается в дела экс-мужа.

«Агаточка вмешивается в отношения экс-мужа, потому что ее бросил недавний возлюбленный во время совместного отдыха. Вот она и занялась опять бывшим», — заявила она.

Соведущий Андрей Борисов сообщил, что Прилучный также пережил расставание с Мирославой Карпович во время отдыха. Это, вероятно, стало причиной его решения окончательно закрыть отношения с Муцениеце и быстро жениться на Зепюр Брутян.

Ранее Сиб.фм сообщал, что актер из Новосибирска Прилучный показал кадры с отдыха на Мальдивах.

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