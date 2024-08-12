В Челябинске 9 дней подряд будут идти дожди

Предыдущие ливни затопили дороги и частный сектор в городе. Больше других пострадал Ленинский район. В нем уже завершили откачку воды с дорог и дворовых территорий. Жителям пообещали компенсации. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей, комиссией составлены акты по 417 затопленным домам.