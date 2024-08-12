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В Челябинске 9 дней подряд будут идти дожди

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа, ФедералПресс. Эта неделя в городе ознаменуется ливнями, которые продлятся в городе 9 дней подряд. Об этом рассказали специалисты «Гисметео».

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

«С 12 августа по 20 августа в Челябинске начнутся каждодневные дожди», — сообщили синоптики.

Температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +21 градуса. Ночью обещают похолодание до +11 градусов.

Предыдущие ливни затопили дороги и частный сектор в городе. Больше других пострадал Ленинский район. В нем уже завершили откачку воды с дорог и дворовых территорий. Жителям пообещали компенсации. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей, комиссией составлены акты по 417 затопленным домам.