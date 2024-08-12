Владивостокский ФК показал зубы перед московским клубом в выездном матче

Противостояние команд обещало быть интересным с первой минуты матча. На 16-й минуте гол забил капитан команды «Динамо — Владивосток» Никита Сергеев. Для «бело-голубых» этот матч стал юбилейным — сотым по счету в чемпионатах России. В ста проведенных матчах приморцы стали победителями в 51 раз.