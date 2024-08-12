Владивостокский ФК показал зубы перед московским клубом в выездном матче

Эффектный футбольный матч «Динамо — Владивосток» и «Строгино» развернулся на московском стадионе «Янтарь». Он прошел в рамках 18-го тура Второй лиги Дивизиона Б в третьей группе. Владивостокский клуб одержал громкую победу со счетом 1:0.
Противостояние команд обещало быть интересным с первой минуты матча. На 16-й минуте гол забил капитан команды «Динамо — Владивосток» Никита Сергеев. Для «бело-голубых» этот матч стал юбилейным — сотым по счету в чемпионатах России. В ста проведенных матчах приморцы стали победителями в 51 раз.
Главный тренер ФК «Динамо — Владивосток» Михаил Сальников похвалил своих подопечных и отметил, что у команды были все шансы победить и с более крупным счетом.
«Динамо — Владивосток» одерживает вторую победу подряд на выезде. Неделю назад команда обыграла «Квант» из Обнинска со счетом 1:0 и стала лидером в третьей группе.
На следующей неделе приморскую команду ждет встреча с футбольным клубом «Химки-М».