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Владивостокский ФК показал зубы перед московским клубом в выездном матче

«Динамо — Владивосток» обыграл «Строгино» со счетом 1:0.

Источник: Комсомольская правда

Эффектный футбольный матч «Динамо — Владивосток» и «Строгино» развернулся на московском стадионе «Янтарь». Он прошел в рамках 18-го тура Второй лиги Дивизиона Б в третьей группе. Владивостокский клуб одержал громкую победу со счетом 1:0.

Противостояние команд обещало быть интересным с первой минуты матча. На 16-й минуте гол забил капитан команды «Динамо — Владивосток» Никита Сергеев. Для «бело-голубых» этот матч стал юбилейным — сотым по счету в чемпионатах России. В ста проведенных матчах приморцы стали победителями в 51 раз.

Главный тренер ФК «Динамо — Владивосток» Михаил Сальников похвалил своих подопечных и отметил, что у команды были все шансы победить и с более крупным счетом.

«Динамо — Владивосток» одерживает вторую победу подряд на выезде. Неделю назад команда обыграла «Квант» из Обнинска со счетом 1:0 и стала лидером в третьей группе.

На следующей неделе приморскую команду ждет встреча с футбольным клубом «Химки-М».

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