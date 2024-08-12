Преображение Господне или Яблочный Спас: история и традиции православного праздника

Согласно Евангелию от Матфея, в последний год пребывания на земле Иисус рассказал своим ученикам, что ему «должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном Спаситель поднялся на «гору высокую». В Новом завете не уточняется название горы, однако считается, что Мессия и будущие апостолы поднялись на Фавор. На горе Христос преобразился: его лицо просияло, как солнце, а одежда сделалась белой.