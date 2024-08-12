Каждый второй брак распадается в СКО

Среди новорожденных 1 292 мальчика и 1 279 девочек. Больше всего детей рождается в Петропавловске — 1 075, или около 42% от общего числа. Среди районов самый высокий коэффициент рождаемости в Уалихановском — 14,26 промилле. На втором месте Акжарский — 11,27 промилле. Третье место разделили район М. Жумабаева и Жамбылский — 11,1 промилле.