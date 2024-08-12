Каждый второй брак распадается в СКО

По информации профильного департамента, за полгода по области родился 2 571 ребенок, умерли 3 079 человек.
Среди новорожденных 1 292 мальчика и 1 279 девочек. Больше всего детей рождается в Петропавловске — 1 075, или около 42% от общего числа. Среди районов самый высокий коэффициент рождаемости в Уалихановском — 14,26 промилле. На втором месте Акжарский — 11,27 промилле. Третье место разделили район М. Жумабаева и Жамбылский — 11,1 промилле.
Низкая рождаемость в регионе в Аккайынском районе — 7,64 промилле, им. Г. Мусрепова — 8,76, Есильском — 9,02 промилле. Среди основных причин смертности наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения — около 16%, болезни органов дыхания — 14%, болезни органов пищеварения — 9%, новообразования — 8%, несчастные случаи, отравления и травмы — более 6%. Коэффициент смертности по области составил 11,77 промилле.
За прошедшие полгода в регионе зарегистрировали 1 379 браков. В то же время, по данным органов регистрации актов гражданского состояния, распались 709 семейных пар.
Численность населения области на 1 июля составила 526,2 тысячи человек. Из них горожан — 258,1 тысячи человек, или 49%, сельчан — 268,1 тысячи человек, или 51%.