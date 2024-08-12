В Новосибирске 14 августа станет самым жарким днем месяца

По прогнозу специалистов, до конца ожидается повышение температуры. Самый жаркий день будет в среду, 14 августа — от +25 до +30 градусов. При этом в отдельные дни сохранятся кратковременные дожди, но на этой неделе наибольшая вероятность осадков — 15, 16, 17 августа.