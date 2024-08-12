В Новосибирске 14 августа станет самым жарким днем месяца

В Новосибирск на несколько дней вернется жаркая погода. Самым теплым днем будет 14 августа. Об этом «АиФ-Новосибирск» сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.
По прогнозу специалистов, до конца ожидается повышение температуры. Самый жаркий день будет в среду, 14 августа — от +25 до +30 градусов. При этом в отдельные дни сохранятся кратковременные дожди, но на этой неделе наибольшая вероятность осадков — 15, 16, 17 августа.
«Тепло сохранится до конца второй декады. В третьей же декаде мы ждем достаточно ровный фон температур. В ночные часы до +13…+15 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. В конце последних чисел августа ждем небольшое повышение температур с переходом на начало сентября», — рассказала АиФ-Новосибирск предварительный прогноз на остаток августа синоптик.
В Западно-Сибирском УГМС также отметили, что в Новосибирск приходит более теплый воздух со стороны Северного Казахстана, Южного Урала. Однако уже после 14 августа температура начнет постепенно понижаться от +23 до +28 градусов. Например,