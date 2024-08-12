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В Новосибирске 14 августа станет самым жарким днем месяца

После самого жаркого дня в месяце температура постепенно пойдет на спад.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Сиб.фм

В Новосибирск на несколько дней вернется жаркая погода. Самым теплым днем будет 14 августа. Об этом «АиФ-Новосибирск» сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По прогнозу специалистов, до конца ожидается повышение температуры. Самый жаркий день будет в среду, 14 августа — от +25 до +30 градусов. При этом в отдельные дни сохранятся кратковременные дожди, но на этой неделе наибольшая вероятность осадков — 15, 16, 17 августа.

«Тепло сохранится до конца второй декады. В третьей же декаде мы ждем достаточно ровный фон температур. В ночные часы до +13…+15 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. В конце последних чисел августа ждем небольшое повышение температур с переходом на начало сентября», — рассказала АиФ-Новосибирск предварительный прогноз на остаток августа синоптик.

В Западно-Сибирском УГМС также отметили, что в Новосибирск приходит более теплый воздух со стороны Северного Казахстана, Южного Урала. Однако уже после 14 августа температура начнет постепенно понижаться от +23 до +28 градусов. Например, 17—19 августа столбики термометров покажут +22…+27 градусов. Также ожидается облачность и кратковременные дожди.