Phoenix, Билли Айлиш и другие выступили на закрытии Олимпийских игр

Также R&B-звезда H.E.R. исполнила американский национальный гимн, а рэпер Снуп Догг зачитал треки Drop It Like It's Hot и The Next Episode. Последний — вместе с Dr. Dre. Том Круз, как и было заявлено, продемонстрировал трюки на мотоцикле.