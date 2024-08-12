Phoenix, Билли Айлиш и другие выступили на закрытии Олимпийских игр

Phoenix исполнили такие свои хиты, как Lisztomania и 1901, а также песню Tonight вместе с фронтменом инди-рок-команды Vampire Weekend и трек Funky Squaredance с рэпером VannDa, сообщает Pitchfork. Французский электронный дуэт Air присоединился к рокерам для композиции Playground Love. Кроме того, диджей Kavinsky сыграл свой шлягер Nighrcall с Phoenix и бельгийской поп-артисткой Angèle.