Phoenix, Билли Айлиш и другие выступили на закрытии Олимпийских игр

На церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже 11 августа выступили французская рок-группа Phoenix, американская певица Билли Айлиш, американский рок-коллектив Red Hot Chili Peppers и другие звезды.
Phoenix исполнили такие свои хиты, как Lisztomania и 1901, а также песню Tonight вместе с фронтменом инди-рок-команды Vampire Weekend и трек Funky Squaredance с рэпером VannDa, сообщает Pitchfork. Французский электронный дуэт Air присоединился к рокерам для композиции Playground Love. Кроме того, диджей Kavinsky сыграл свой шлягер Nighrcall с Phoenix и бельгийской поп-артисткой Angèle.
В заранее записанных на видео фрагментах Red Hot Chili Peppers сыграли Can't Stop на пляже Лос-Анджелеса. Затем Билли Айлиш спела Birds of a Feather, стоя на крыше спасательной будки. К исполнительнице вышел и ее брат Финнеас.
Также R&B-звезда H.E.R. исполнила американский национальный гимн, а рэпер Снуп Догг зачитал треки Drop It Like It's Hot и The Next Episode. Последний — вместе с Dr. Dre. Том Круз, как и было заявлено, продемонстрировал трюки на мотоцикле.
Открытие Олимпийских игр состоялось 26 июля. На нем выступили Леди Гага, Селин Дион, Gojira и другие.