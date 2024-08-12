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Для омских лесных инспекторов купили четыре внедорожника

Новые автомобили помогут лесникам оперативно патрулировать лесничества.

Источник: Комсомольская правда

Для омских лесных инспекторов приобрели четыре новых внедорожника марки УАЗ Хантер. Автомобили направили в отделы Васисское, Седельниковское, Омское и Любинское лесничества.

С 2019 года для омских лесников купили 12 автомобилей Lada Niva Travel, 15 грузовых и грузо-пассажирских автомобилей, 2 снегоболотохода, 2 снегохода, 1 квадрацикла и 3 прицепа.

Новые автомобили позволят омским лесным инспекторам патрулировать леса и оперативно выявлять факты незаконной рубки деревьев, нарушения правил пожарной безопасности и другие нарушения.