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Нижегородские трамваи № 6, 7, 5 и 19 изменили схему движения 12 августа

Трамваи № 6, 7, 5 и 19 в Нижнем Новгороде 12 августа в течение нескольких часов работают по изменённой схеме из-за технических работ.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в нижегородском «Центре развития транспортных систем», до 15:00 трамваи № 6 и 7 не будут ходить на участке «Буревестник» — «Улица Чебоксарская». В это время движение будет организовано по Сормовскому кольцу.

Также до 15:00 будет полностью закрыто движение трамваев по маршрутам № 5 и 19. Вагоны в указанный период направлены для работы на маршруте № 18.

Напомним, что участок трамвайных путей до Чёрного пруда закрыт в связи с проведением работ по созданию террасного парка в Почаинском овраге. По этой причине трамваи № 18 и 21 будут ходить по изменённым маршрутам.