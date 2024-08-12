Нижегородские трамваи № 6, 7, 5 и 19 изменили схему движения 12 августа

Как сообщили в нижегородском «Центре развития транспортных систем», до 15:00 трамваи № 6 и 7 не будут ходить на участке «Буревестник» — «Улица Чебоксарская». В это время движение будет организовано по Сормовскому кольцу.
Также до 15:00 будет полностью закрыто движение трамваев по маршрутам № 5 и 19. Вагоны в указанный период направлены для работы на маршруте № 18.
Напомним, что участок трамвайных путей до Чёрного пруда закрыт в связи с проведением работ по созданию террасного парка в Почаинском овраге. По этой причине трамваи № 18 и 21 будут ходить по изменённым маршрутам.