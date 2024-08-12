Автор памятников Курчатову, Прокофьеву и Глинке: в Челябинске умер скульптор Вардкес Авакян

В Челябинске в больнице скончался известный скульптор Вардкес Авакян. Ему было 92 года.
Вардкес Авакян был народным художником России и почетным гражданином Челябинска. Он создал около 200 скульптур. Работы Вардкеса Авакяна украшают улицы Челябинска и знакомы всем горожанам. Среди них — памятник Игорю Курчатову, скульптурные изображения Серея Прокофьева напротив филармонии и Михаила Глинки возле Театра оперы и балета, стоящий перед главным корпусом ЮУрГУ бронзовый студент, а также Прометей и Слава на крыше университета.
Соболезнования в связи с кончиной Вардкеса Авакяна выразил губернатор Алексей Текслер.
— Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера, — заявил глава региона. — Уроженец Нахичевани, он почти 70 лет назад приехал на Южный Урал, влюбился в красоту нашего региона, в здешних людей и навсегда связал свою судьбу с Челябинской областью. Вышедшие из-под его рук монументы не просто украсили Челябинск и другие города России — они стали органичной, неотъемлемой частью архитектурного ландшафта.
Алексей Текслер пообещал, что южноуральцы будут помнить выдающегося монументалиста.
— Художники не умирают, пока живут их произведения, — добавил губернатор.
Соболезнования родным и близким Вардкеса Авакяна выразил также министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
— Этот открытый и честный человек создал знаковые для Челябинска и для культурных мест работы, — подчеркнул министр.
Дату и место прощания со скульптором пока не определили.