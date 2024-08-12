Автор памятников Курчатову, Прокофьеву и Глинке: в Челябинске умер скульптор Вардкес Авакян

— Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера, — заявил глава региона. — Уроженец Нахичевани, он почти 70 лет назад приехал на Южный Урал, влюбился в красоту нашего региона, в здешних людей и навсегда связал свою судьбу с Челябинской областью. Вышедшие из-под его рук монументы не просто украсили Челябинск и другие города России — они стали органичной, неотъемлемой частью архитектурного ландшафта.