Главное за неделю: закрытие Олимпиады, новый альбом INSTASAMKA и вечеринка в «Лужниках»

Пришла пора прощаться с летом. В Москве уже холодает, но мы старались согреваться как могли: слушали новые релизы любимых артистов, следили за их успехами и устроили вечеринку у бассейна в «Лужниках». Главные события российской и зарубежной музыкальной индустрии собрали в нашем еженедельном дайджесте.