Главное за неделю: закрытие Олимпиады, новый альбом INSTASAMKA и вечеринка в «Лужниках»

Пришла пора прощаться с летом. В Москве уже холодает, но мы старались согреваться как могли: слушали новые релизы любимых артистов, следили за их успехами и устроили вечеринку у бассейна в «Лужниках». Главные события российской и зарубежной музыкальной индустрии собрали в нашем еженедельном дайджесте.
Вышел альбом Дэвида Линча и Кристы Белл Cellophane Memories.
Режиссер порадовал поклонников новым проектом, но это, вопреки ожиданиям, не фильм, а совместный альбом с певицей Кристой Белл. Он получился таинственным и гипнотическим — в общем, в духе Линча.
Phoenix, Билли Айлиш и другие выступили на закрытии Олимпийских игр.
Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоялась 11 августа в Париже. Зрители увидели выступление французской рок-группы Phoenix, а также Билли Айлиш, Red Hot Chili Peppers и другие.
Типичная вечеринка с бассейном: в «Лужниках» прошел CYCLING FESTIVAL & POOL PARTY.
Гости участвовали в сайкл-тренировках, купались в бассейне и наслаждались летними коктейлями в поп-ап-баре HiFi-стриминга Звук. Все это сопровождали сеты от приглашенных диджеев и треки из свежего плейлиста Звука «Звук твоего лета!».
Фанаты Тейлор Свифт спели на улицах Вены после отмены концертов певицы в Австрии.
Все три шоу Тейлор в Австрии отменили из-за угрозы теракта. Но поклонники не отчаялись и нашли способ повеселиться: они устроили на улице флешмоб и сами исполнили хиты своего кумира.
Вышел трейлер фильма «Руки Вверх».
Отечественная киноиндустрия продолжает пополняться картинами про музыкантов. В октябре нас ждет фильм про Сергея Жукова и его культовый поп-коллектив «Руки Вверх!». Тизер-трейлер смотрите здесь.
MONEYKEN, INSTASAMKA — СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 2, Pt. 1.
Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса продолжает флексить брендовой одеждой и отдыхом в Дубае. Новый альбом Инстасамки и ее мужа-продюсера стал сиквелом их предыдущей совместной пластинки «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 2020 года, только с двойной порцией трэпа.
Что такое Brat summer, и как альбом Charli XCX «BRAT» стал одним из главных трендов лета 2024 года.
Только мы успели отделаться от розового повсюду, как в моду вошел новый цвет — лаймово-зеленый, точно обложка нашумевшего альбома Charli XCX «BRAT». Мы разложили по полочкам, чем хорош этот релиз, какие за ним стоят смыслы и что вообще означает термин Brat summer, распространившийся в сети.
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