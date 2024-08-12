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Белгидромет: на реках Беларуси наблюдаются незначительные колебания уровней воды

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реках Беларуси наблюдаются незначительные колебания уровней воды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На реках Беларуси наблюдаются незначительные, в основном 1−6 см за сутки, колебания уровней воды и ровный их ход. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на судоходных участках Немана, Днепра, Сожа, а также на Березине у Бобруйска. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и притоке Березины реке Бобр у деревни Куты», — рассказали в Белгидромете.

Температура воды существенно не изменилась и составляет в реках от плюс 14 до плюс 23 градусов, а в водоемах — от плюс 21 до плюс 23 градусов.

По информации гидрологов, в ближайшие дни на реках Беларуси будут отмечаться колебания уровней воды.