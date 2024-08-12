Дима Билан, «Звери» и Нюша выступят в Нижнем Новгороде на Дне города

На площади Минина в Нижегородском районе выступит рок-группа «Звери»;
на парковке у ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе — певица Наташа Королева;
в парке «Швейцария» в Приокском районе — певица Нюша;
на площади Буревестника в Сормовском районе — певец Дима Билан;
на стадионе «Нижний Новгород» в Канавинском районе — певица Ханна;
у ФОКа «Юность» в Московском районе — певица Татьяна Иванова и группа «Комбинация».
на парковке за ТЦ «Муравей» в Ленинском районе — певица Мари Краймбрери;
напротив главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе — певец Ваня Дмитриенко.
В эту субботу Нижний Новгород отметит 803-летие. Ранее сообщалось, что на выступления артистов в шести районах города выделили 49 млн руб.