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Дима Билан, «Звери» и Нюша выступят в Нижнем Новгороде на Дне города

Департамент культуры Нижнего Новгорода опубликовал часть программы празднования Дня города, который в этом году отмечается 17 августа. Концерты начнутся в 21:00, вход свободный.

Источник: Коммерсантъ

На площади Минина в Нижегородском районе выступит рок-группа «Звери»;

на парковке у ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе — певица Наташа Королева;

в парке «Швейцария» в Приокском районе — певица Нюша;

на площади Буревестника в Сормовском районе — певец Дима Билан;

на стадионе «Нижний Новгород» в Канавинском районе — певица Ханна;

у ФОКа «Юность» в Московском районе — певица Татьяна Иванова и группа «Комбинация».

на парковке за ТЦ «Муравей» в Ленинском районе — певица Мари Краймбрери;

напротив главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе — певец Ваня Дмитриенко.

В эту субботу Нижний Новгород отметит 803-летие. Ранее сообщалось, что на выступления артистов в шести районах города выделили 49 млн руб.

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