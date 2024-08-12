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До +25°С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Во вторник будет переменная облачность. Преимущественно по востоку пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7−13 градусов, а днем достигнет плюс 19−25.