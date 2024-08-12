Новые корпуса МГТУ им. Баумана начнут работу с сентября

«Бауманка — одна из ведущих инженерных школ нашей страны, которая обеспечивает технологическую независимость. По поручению президента, мы строим новый кампус Бауманки. Практически основные работы завершены. Построено 170 тысяч квадратных метров таких современных первоклассных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий, общежитий. Теперь очередь за нашими коллегами — все это наполнить жизнью, привезти оборудование. И в сентябре приступить уже к учебе», — сказал Собянин журналистам.
Он также поблагодарил всех участвовавших в создании нового кампуса. «Ну и, конечно, сейчас важная задача — это получить новое технологическое оборудование, чтобы здание было наполнено жизнью», — добавил он.
Флагманский проект
В свою очередь Чернышенко поблагодарил правительство Москвы за проделанную работу.
«Выдающийся проект получается. Хотел бы поблагодарить строителей. Конечно, здесь огромная работа сделана, сейчас действительно идет оснащение. Этот кампус по праву может считаться одним из флагманских среди тех, которые уже в поручении президента строятся, и которые к 2030 году должны быть введены в эксплуатацию. На него нужно будет равняться», — сказал вице-премьер.
Он отметил, что в новом кампусе «поднята планка технологических решений, которые должны обеспечить непрерывный процесс образования, прежде всего, для технических специальностей».
«Мы видим огромный интерес студентов, абитуриентов со всей страны. В этом году более 105 тыс. заявок студентов, 81 тыс. именно на бюджетные места. Это все делается для того, чтобы удовлетворить огромный запрос, прежде всего, в кадрах нашей для промышленности, поскольку здесь вместе с технологическими партнерами создана совершенно новая образовательная и научная среда. Огромное спасибо Москве, надежному нашему партнеру, и все готовимся к тому, чтобы с 1 сентября все это зажило для наших студентов и преподавателей», — добавил Чернышенко.
В свою очередь ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин также поблагодарил правительство Москвы и правительство России за проделанную работу. «Это действительно очень большое развитие для нас. И мы обязуемся делать все для того, чтобы этот кампус и корпуса использовались наилучшим образом, готовили инженеров для нашей страны. Как было сказано, мы занимаемся сейчас оснащением. Уже 1 сентября начнется учебный процесс в новых корпусах», — добавил он.
Развитие МГТУ
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана — один из старейших и крупнейших инженерных вузов России.
Одним из флагманских проектов МГТУ является создание Центров инженерных компетенций, в рамках которых происходит формирование проектных команд с участием преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов для работы над мега-проектами технологического суверенитета. Также МГТУ им. Н. Э. Баумана ведет формирование 10 междисциплинарных исследовательских и образовательных кластеров по направлениям: космос; энергомашиностроение; машиностроение и материалы; оборонные технологии; транспорт; робототехника; цифровая трансформация и искусственный интеллект; фотоника, квантовые и флюидные технологии; науки о жизни и защита природы.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в 2021—2024 годах правительство Москвы совместно с правительством России реализовало проект комплексного развития МГТУ — строительство и реконструкцию 14 зданий. Новый научно-исследовательский кластер расположен в непосредственной близости от исторических зданий университета на Яузе, что позволит обеспечить эффект синергии существующих и новых подразделений МГТУ им. Н. Э. Баумана.
В 2024 году были завершены работы на трех объектах. Так, построен Центральный кластер, где планируется разместить инновационный хаб и Конгресс-центр; кластер «Технологии защиты природы — Зеленая территория “; центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации; центр превосходства и научно-образовательный кластер “Цифровое материаловедение”; Федеральный испытательный центр.
Также в 2024 году завершены работы по строительству Многофункционального технологического и научно-образовательного комплекса «Квантум парк» и комплекса общежитий МГТУ им. Баумана.