Новые корпуса МГТУ им. Баумана начнут работу с сентября

«Мы видим огромный интерес студентов, абитуриентов со всей страны. В этом году более 105 тыс. заявок студентов, 81 тыс. именно на бюджетные места. Это все делается для того, чтобы удовлетворить огромный запрос, прежде всего, в кадрах нашей для промышленности, поскольку здесь вместе с технологическими партнерами создана совершенно новая образовательная и научная среда. Огромное спасибо Москве, надежному нашему партнеру, и все готовимся к тому, чтобы с 1 сентября все это зажило для наших студентов и преподавателей», — добавил Чернышенко.