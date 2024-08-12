Стабильно жарко и без осадков. Погода в Узбекистане на текущую неделю

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью в эти дни в среднем составит 18−25 градусов. 12 и 13 августа ожидаемая дневная температура 32−37 градусов, 14 августа — 32−37 градусов, 15 августа — 30−35 градусов, 16 августа −28−33 градуса..