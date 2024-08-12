Стабильно жарко и без осадков. Погода в Узбекистане на текущую неделю

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью в эти дни в среднем составит 18−25 градусов. 12 и 13 августа ожидаемая дневная температура 32−37 градусов, 14 августа — 32−37 градусов, 15 августа — 30−35 градусов, 16 августа −28−33 градуса..
Бухарская, Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. С 12 по 15 августа температура ночью 22−27 градусов, днем — 35−40 градусов. 16 августа дневная температура составит 33−38 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 16 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура ночью 20−27 градусов, днем
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 14 и 16 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура ночью 23−28 градусов, днем
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, 16 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с. Температура ночью 20−27 градусов, днем 34−39 градусов.
Горные районы республики
По горным районам республики переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.
Температура ночью всю неделю 14−19 градусов, 12 августа днем 22−27 градусов.