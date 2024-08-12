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Стабильно жарко и без осадков. Погода в Узбекистане на текущую неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев с 12 по 16 августа.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Podrobno.uz

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью в эти дни в среднем составит 18−25 градусов. 12 и 13 августа ожидаемая дневная температура 32−37 градусов, 14 августа — 32−37 градусов, 15 августа — 30−35 градусов, 16 августа −28−33 градуса..

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. С 12 по 15 августа температура ночью 22−27 градусов, днем — 35−40 градусов. 16 августа дневная температура составит 33−38 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 16 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 20−27 градусов, днем 14—15 августа 35−40 градусов, 16 августа — 33−38 градусов.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 14 и 16 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 23−28 градусов, днем 14—15 августа 38−43 градуса, 16 августа — 37−42 градуса.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, 16 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с. Температура ночью 20−27 градусов, днем 34−39 градусов.

Горные районы республики

По горным районам республики переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.

15—16 августа в отдельных районах Ташкентской области и областях Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью всю неделю 14−19 градусов, 12 августа днем 22−27 градусов.

14—15 августа 25−30 градусов, 16 августа — 22−27 градусов.