«Не продохнуть»: в июле омичи дышали сероводородом и формальдегидом

Омские синоптики опубликовали данные о загрязнении воздуха в Омске за июль. Вредные примеси не вдыхали только жители Центрального округа.
Как отметили в ведомстве, из-за неустойчивых метеорологических условий в атмосфере накапливались вредные вещества, которые омичи вдыхали ночью и утром с 5 по 7, с 9 по 11 и 22 июля. За этот период в городе 7 раз вводили режим НМУ.
В прошлом месяце пробы атмосферного воздуха были взяты на 2, 9 и 31 постах Центрального округа, на 5 и 26 постах Советского округа, на 7 и 28 постах Октябрьского округа, на 27 и 32 постах Ленинского округа, на 1 и 29 постах Кировского округа.
В Октябрьском, Советском, Ленинском и Кировском округах было зафиксировано повышенное содержание в воздухе сероводорода. В Октябрьском округе также было замечено повышенное содержание формальдегида.