«Не продохнуть»: в июле омичи дышали сероводородом и формальдегидом

Как отметили в ведомстве, из-за неустойчивых метеорологических условий в атмосфере накапливались вредные вещества, которые омичи вдыхали ночью и утром с 5 по 7, с 9 по 11 и 22 июля. За этот период в городе 7 раз вводили режим НМУ.