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Количество магазинов с доступной рыбой увеличат в Хабаровске

Дмитрий Демешин обсудил с жителями проблемы региона в прямом эфире.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня врио губернатора Хабаровского края вновь ответил на вопросы жителей в прямом эфире на площадках социальных сетей. Одним из поднятых вопросов стала доступность рыбы в регионе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проблема доступности и качества рыбной продукции остается актуальной, и администрация края продолжает активно работать над ее решением. В частности, планируется увеличение числа магазинов, где рыба будет продаваться по сниженным ценам.

«Снижена арендная плата для торговых площадок, а рыбопромышленники мотивированы продавать продукцию по доступным ценам. Эти меры уже дают результаты: жители активно покупают рыбу, а для рыбаков это становится выгодным рынком сбыта», — рассказал Дмитрий Демешин.

Кроме того, в розничные сети края начнут поступать новые партии свежей рыбной продукции, а ярмарки выходного дня, доказавшие свою эффективность, будут работать до конца года.

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