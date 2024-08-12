Детей Рудного лишили летнего отдыха на 18 млн тенге

«По данному факту специальными прокурорами проведено досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК, то есть присвоение или растрата вверенного чужого имущества. В ходе расследования установлено, что работник детского комплекса в период 2022—2023 годов присвоила денежные средства на сумму свыше 18 млн тенге, полученные от граждан за покупку путевок на летний сезон в детские оздоровительные центры».