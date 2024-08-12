В Минздраве назвали диспансеризацию реальной возможностью сохранить жизнь

А ведь процесс диспансеризации в России прост и доступен. Записаться можно через «Госуслуги», по телефону медицинской организации или напрямую в регистратуре с паспортом и полисом. Профилактический осмотр проводится ежегодно с 18 лет, диспансеризация — раз в три года до 39 лет и ежегодно с 40 лет. Работодатель обязан предоставить день освобождения от работы с сохранением заработной платы для прохождения обследования согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, также проверить здоровье можно в вечернее время и по субботам.