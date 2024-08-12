Красота по-омски: возле центра «Эрмитаж-Сибирь» появилась новая арт-площадка

Один из проектов программы — «Родные музеи», который нацелен на обновление примузейных пространств. Так, накануне «Ночи музеев» в рамках этой программы в Омске преобразилось уличное пространство у музея «Искусство Омска». Сейчас в проекте участвуют 27 музеев и культурных центров из Омской, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В прошлом году с ними было реализовано 35 культурных и образовательных мероприятий.