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Красота по-омски: возле центра «Эрмитаж-Сибирь» появилась новая арт-площадка

Открытие общественного пространства приурочено к 100-летию музея им. М. А. Врубеля.

Источник: Комсомольская правда

Внутренний двор омского центра «Эрмитаж-Сибирь» преобразился. Здесь появилась сцена, места для зрителей, освещение и арт-объекты, выполненные по мотивам картин нашего великого земляка — художника Михаила Врубеля. Все арт-объекты гармонично сочетаются с живыми растениями, а благодаря тому, что на площадке предусмотрена защита от ветра и дождя, уличные мероприятия можно проводить при любой погоде. Омичи и гости города смогут побывать на уличных экспозициях, творческих встречах, перформансах, мастер-классах и акустических концертах.

Все элементы инсталляций символичны, здесь можно увидеть арт-объекты на основе произведений «Царевна-Лебедь, “Демон сидящий” или “Пан”. Уникальный проект реализован при поддержке омского завода “Полиом” по программе социальных инвестиций “Газпром нефти” “Родные города”.

— Во дворике центра «Эрмитаж-Сибирь» жители Омска могут любоваться экспозициями, посещать лекции и мастер-классы на свежем воздухе — под музыку и при свете вечерних фонарей. Такие площадки делают музеи современными культурными центрами, открытыми для творчества и экспериментов местных художников, которые не ограничены четырьмя стенами, — рассказала о проекте директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Один из проектов программы — «Родные музеи», который нацелен на обновление примузейных пространств. Так, накануне «Ночи музеев» в рамках этой программы в Омске преобразилось уличное пространство у музея «Искусство Омска». Сейчас в проекте участвуют 27 музеев и культурных центров из Омской, Оренбургской, Тюменской, Томской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В прошлом году с ними было реализовано 35 культурных и образовательных мероприятий.

— Благодаря поддержке «Полиома» и программе «Родные города» компании «Газпром нефть» музей получил еще одно прекрасное общественное пространство для творческих встреч, — считает директор Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля Фарида Буреева. — Внутренний «каменный» двор здания «Саламандры» превратился в дивный сад с живыми растениями и подсветкой, где можно послушать лекцию или музыку. Уверена, что двор сибирского Эрмитажа станет точкой притяжения и реализации творческого потенциала молодежи.

Фото: Дмитрий Шарыпов

— Благоустройство дворика — еще один знаковый проект в копилке совместных инициатив завода и музея. «Полиом», как одно из самых высокотехнологичных предприятий региона, непрерывно развивает экономику Омской области. Вместе с тем для нас важно находить и поддерживать проекты, которые отвечают запросам омичей на благоприятную среду, — сказал генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», направленная на улучшение жизни людей и поддержку устойчивого развития регионов деятельности компании, развитие культурных, спортивных, образовательных, экологических и других инициатив.