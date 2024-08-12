Власти Ростова-на-Дону не утвердили новый проект трамвайных путей

Власти Ростова-на-Дону не утвердили проект трамвайных путей на участке от улицы Малиновского до площади Мичурина. Об этом говорится в отчете по госпрограмме «Развитие транспортной системы».
Как стало известно, новые материалы концессионера забраковали после ряда замечаний. Проектные документы по объекту на госэкспертизу должны подать в августе 2024 года.
Размещение трамвайной линии на площади в 44,13 га от Малиновского до площади Мичурина разрабатывали с 2023 года.
Ранее стало известно, что в донской столице уже завершили укладку путей на Солженицына и Ткачева, Еременко и Жданова.
Напомним, концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры было подписано в марте 2023 года. Проект предполагает реконструкцию и строительство 119 км одиночных путей, 21 тяговой подстанции, строительство двух трамвайных депо. Планируется закупка 76 трехсекционных трамваев и обновление 30 существующих односекционных составов. Поставленные задачи должны выполнить до 2028 года.