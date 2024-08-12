Власти Ростова-на-Дону не утвердили новый проект трамвайных путей

Напомним, концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры было подписано в марте 2023 года. Проект предполагает реконструкцию и строительство 119 км одиночных путей, 21 тяговой подстанции, строительство двух трамвайных депо. Планируется закупка 76 трехсекционных трамваев и обновление 30 существующих односекционных составов. Поставленные задачи должны выполнить до 2028 года.