Из-за нехватки врачей в Чайковскую больницу направили пермских хирургов

Хирурги из Перми направлены в Чайковскую больницу для компенсации нехватки врачей, сообщили сайту perm.aif.ru в краевом Минздраве.
Информация об увольнении трёх хирургов из Чайковской городской больницы была опубликована в телеграм-канале Properm.ru днём 12 августа. По данным портала, среди покинувших больницу оказался также заведующий хирургическим отделением. Причиной для увольнения, как сообщает портал, врачей не устроили условия работы, включая зарплату и частые дежурства.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о проблеме в Минздраве Пермского края. В ведомстве сообщили, что для оказания помощи больницы в Чайковский были направлены врачи из краевой клинической больницы.
«Для оказания медицинской помощи по профилям “хирургия” и “урология”, в Чайковскую ЦГБ с 06.08.2024 направлены три врача-хирурга, командированные из Пермской краевой клинической больницы. В настоящее время в хирургическом отделении больницы работают 4 врача хирурга (без учета командированных врачей)», — рассказали perm.aif.ru в краевом Минздраве.
По данным ведомства, в хирургическом отделении также работают 27 сотрудников среднего медицинского персонала и шесть младшего. В урологическом отделении Чайковской ЦГБ работает один врач и пять сотрудников среднего персонала.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о нескольких пациентах Чайковской городской больницы, которые погибли в медучреждении. По словам родственников умерших, виной смерти людей является халатность врачей.