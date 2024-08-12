Из-за нехватки врачей в Чайковскую больницу направили пермских хирургов

«Для оказания медицинской помощи по профилям “хирургия” и “урология”, в Чайковскую ЦГБ с 06.08.2024 направлены три врача-хирурга, командированные из Пермской краевой клинической больницы. В настоящее время в хирургическом отделении больницы работают 4 врача хирурга (без учета командированных врачей)», — рассказали perm.aif.ru в краевом Минздраве.