Сергей Язев: «Влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано»

В Интернете не утихают споры на тему влияния магнитных бурь на самочувствие человека. Директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев ранее рассказывал КП-Иркутск, что на данный момент влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано. Поэтому, вероятнее всего, голова болит совершенно по другим причинам. Также он говорил о том, что невозможно предсказать точную дату бури.