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Сергей Язев: «Влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано»

Точные даты магнитных бурь нельзя назвать заранее.

Источник: Комсомольская правда

В Интернете не утихают споры на тему влияния магнитных бурь на самочувствие человека. Директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев ранее рассказывал КП-Иркутск, что на данный момент влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано. Поэтому, вероятнее всего, голова болит совершенно по другим причинам. Также он говорил о том, что невозможно предсказать точную дату бури.

— Когда вы где-то читаете о том, что в следующем месяце 5, 9 и 12 числа будут магнитные бури — это все чепуха, — рассказывал Сергей Язев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аномальное количество вспышек на солнце было зарегистрировано учеными в мае в Иркутске. За две недели было зафиксировано 18 вспышек самого высокого класса. Подобная ситуация стала необычной, ведь ранее их фиксировалось гораздо меньше.