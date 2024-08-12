Главной темой «Штормфеста» в Омске в этом году стали природные стихии

— Существует убеждение, что здоровый образ жизни — это бесконечные ограничения, скука и однообразные тренировки. Но каждый год на фестивале «Штормфест» Александр Шлеменко и его команда разбивают этот стереотип, организуя для омичей новые активности, — считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. — Здесь есть все — от классических стартов до самых необычных видов спорта и аттракционов. Люди могут прийти и понять, насколько разными и увлекательными бывают занятия физкультурой, как много путей и возможностей ведут их к здоровому и яркому образу жизни. Именно такие возможности мы создаем для жителей Омска, поддерживая проекты «Шторма».