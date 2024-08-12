Главной темой «Штормфеста» в Омске в этом году стали природные стихии

Спортивный семейный праздник, который так любят омичи, был, пожалуй, самым ярким за всю его историю. Его темой стали природные стихии: огонь, вода, земля, воздух и шторм. Гости праздника соревновались в игре с водными бластерами, учились управлять сапбордами, стреляли из лазерных пистолетов, играли во флорбол, запускали в небо дроны, наслаждались городскими видами в полете на зиплайне, погружались в атмосферу виртуальной реальности на специальном VR-тренажере, любовались файер-шоу и трюками воздушных гимнастов, мастерили ароматические свечи, собирали букеты из растений, пробовали угощения на тематических фудкортах и фотографировались с популярным персонажем из мультфильма «Синий трактор».
Также участники фестиваля могли поучаствовать в лотерее и выиграть ценные подарки. Завершающим аккордом дня стал концерт популярной группы 25/17.
Но главной стихией на этом спортивном празднике, конечно же, был шторм — его воплощением стали состязания на октагоне. За звание победителя Гран-при от промоушена SFC Александра Шлеменко боролись 16 спортсменов из России и Казахстана. Лучшими стали омичи: в весе 65,8 кг первенство досталось Александру Колесникову, а в категории до 83,9 кг — Александру Куршинскому.
— С каждым годом «Штормфест» собирает все больше и больше гостей. Это значит, мы на верном пути и нам удается привлекать омичей к здоровому образу жизни, — отметил основатель школы единоборств «Шторм» и чемпион мира по ММА Александр Шлеменко. — Благодаря поддержке наших партнеров — компании «Газпром нефть» и правительства Омской области — «Штормфест» всегда проходит на высоком уровне и уже становится брендом нашего региона.
— Существует убеждение, что здоровый образ жизни — это бесконечные ограничения, скука и однообразные тренировки. Но каждый год на фестивале «Штормфест» Александр Шлеменко и его команда разбивают этот стереотип, организуя для омичей новые активности, — считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. — Здесь есть все — от классических стартов до самых необычных видов спорта и аттракционов. Люди могут прийти и понять, насколько разными и увлекательными бывают занятия физкультурой, как много путей и возможностей ведут их к здоровому и яркому образу жизни. Именно такие возможности мы создаем для жителей Омска, поддерживая проекты «Шторма».
— Уже не первый раз «Штормфест» проводится в День физкультурника. Это очень здорово, что таким масштабным фестивалем мы отмечаем этот праздник спорта и здорового образа жизни, — прокомментировал итоги фестиваля министр спорта Омской области Иван Колесник. — Наша цель — чтобы в регионе 70% жителей занимались спортом, и такие фестивали, как «Штормфест», определенно приближают нас к этому показателю.