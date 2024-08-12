Сколько безработных официально зарегистрировано в Казахстане

Согласно статданным, во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,7%.
«Официально на конец июля 2024 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 338,7 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,5% от рабочей силы», — говорится в сообщении.
По данным бюро, в различных сферах экономики республики были заняты 9,19 млн человек, из них 6,9 млн человек — наемные работники (75,9% от общего числа занятых в экономике), 2,2 млн человек — самостоятельно занятые (24,1% от общего числа занятых в экономике).
«Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,9%. Среди молодежи в возрасте 15−34 года уровень безработицы составил 3,2%».Бюро национальной статистики.
Безработные (по методологии Международной организации труда) — это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.
По данным Минтруда Казахстана, за первое полугодие 2024 года социальная выплата по случаю потери работы осуществлена на сумму 39 млрд тенге, ее получили 180,2 тыс. человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за шесть месяцев 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты — 73 081 тенге.