Сколько безработных официально зарегистрировано в Казахстане

По данным бюро, в различных сферах экономики республики были заняты 9,19 млн человек, из них 6,9 млн человек — наемные работники (75,9% от общего числа занятых в экономике), 2,2 млн человек — самостоятельно занятые (24,1% от общего числа занятых в экономике).