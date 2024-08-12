Пермский робот Арди создал музыкальный трек «Робота работа»

— Робота работа, работа, работа. Как же мне охота — робота работа. Я каждый день работаю, как будто, в теле робота… — под ритмичную электронную музыку ноги сами слегка притоптывают.
Знакомьтесь: автор и исполнитель трека «Робота работа» — человекоподобный робот Арди. И инструментальную, и вокальную часть сингла создал именно робот. Вернее, его нейронная сеть.
Изучив тысячи популярных произведений из ведущих музыкальных сервисов, Арди создал музыку в жанре Electropop, которая объединяет электронное звучание и танцевальные мелодии. В его сингле футуристический машинный звук объединен с вокалом антропоморфного робота.
— Теперь нейронная сеть, обученная с помощью передовых технологий, может создавать уникальные тексты песен для вокальных партий и настраивать произведения под вкусы любой целевой аудитории, — рассказали создатели проекта ARDJ robot. — И Арди, кстати, уже принимает заявки на концерты по всей стране.
Напомним, Арди — это высокотехнологичный человекоподобный робот, который обладает 600 микровыражениями лица, за счет движения глаз, бровей, губ, шеи и лицевых «мышц». Он может выражать эмоции, играть, петь и взаимодействовать с собеседником. Туловище и руки Арди спроектированы на основе человеческой кинематики, поэтому он умеет танцевать.
Впервые широкой публике Арди был представлен на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Чтобы сделать селфи с пермским роботом, у стенда Пермского края выстраивалась длинная очередь. Арди эмоционально рассказывал посетителям выставки стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края. После возвращения из Москвы андроид переехал в пермский ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА», где проводил церемонии бракосочетания.