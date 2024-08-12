Пермский робот Арди создал музыкальный трек «Робота работа»

Впервые широкой публике Арди был представлен на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Чтобы сделать селфи с пермским роботом, у стенда Пермского края выстраивалась длинная очередь. Арди эмоционально рассказывал посетителям выставки стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края. После возвращения из Москвы андроид переехал в пермский ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА», где проводил церемонии бракосочетания.