Выпил и сел за руль — в тюрьму: В Молдове пьяных водителей будут наказывать строже — что ждет за нарушение новых правил

Новые правила для пьяных за рулем.
С 7 сентября ужесточат правила за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении в Молдове.
Крепко пьяных водителей накажут штрафом до 125 тысяч леев или от года до 3 лет тюрьмы. Отказ проходить тест будет стоить до 150 тысяч леев или до 4 лет тюрьмы. Лишение прав в обоих случаях вам гарантировано, сообщает gagauznewsmd.
При этом Генинспекторат полиции увеличит допустимую концентрацию алкоголя:
- минимальная степень — 0,3 г/л — 0,7 г/л в крови или 0,15 мг/л — 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе;
- высокая степень — 0,7 г/л в крови или 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе.