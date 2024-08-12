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Выпил и сел за руль — в тюрьму: В Молдове пьяных водителей будут наказывать строже — что ждет за нарушение новых правил

С 7 сентября ужесточат наказание за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении в Молдове.

Новые правила для пьяных за рулем.

С 7 сентября ужесточат правила за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении в Молдове.

Крепко пьяных водителей накажут штрафом до 125 тысяч леев или от года до 3 лет тюрьмы. Отказ проходить тест будет стоить до 150 тысяч леев или до 4 лет тюрьмы. Лишение прав в обоих случаях вам гарантировано, сообщает gagauznewsmd.

При этом Генинспекторат полиции увеличит допустимую концентрацию алкоголя:

  • минимальная степень — 0,3 г/л — 0,7 г/л в крови или 0,15 мг/л — 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе;
  • высокая степень — 0,7 г/л в крови или 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе.

штрафы