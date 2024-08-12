Выпил и сел за руль — в тюрьму: В Молдове пьяных водителей будут наказывать строже — что ждет за нарушение новых правил

Крепко пьяных водителей накажут штрафом до 125 тысяч леев или от года до 3 лет тюрьмы. Отказ проходить тест будет стоить до 150 тысяч леев или до 4 лет тюрьмы. Лишение прав в обоих случаях вам гарантировано, сообщает gagauznewsmd.