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Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2024» стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, второй приз, титул Mrs. Russia Globe, получила Дарья Захарова из Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.

Источник: соцсети

Финал 26-го национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2024» прошел в большом концертном зале фольклорного центра «Москва».

«Победительницей конкурса “Миссис Россия — 2024” стала Людмила Рожнёва, ей 40 лет, у нее трое детей. Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и закончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Захарова поедет представлять Россию среди 80 стран мира на конкурсе «Миссис земного шара — 2024/Mrs. Globe 2024».

В этом году установлен рекорд по количеству многодетных матерей среди участниц. В конкурсе приняли участие 39 финалисток со всей страны, 13 из них — многодетные мамы. Также в финал вышли несколько жен участников специальной военной операции.

Первой вице-миссис стала Евгения Морозова из Пскова, второй — Галина Пашкова из Ставрополя. Гран-при конкурса получила представительница Пскова Кристина Ларченко. Титула «Миссис Россия Классик — 2024» удостоена Кристина Вольская из Самары.

мода и красота