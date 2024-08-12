Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга

«Победительницей конкурса “Миссис Россия — 2024” стала Людмила Рожнёва, ей 40 лет, у нее трое детей. Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и закончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.