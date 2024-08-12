В Крыму почти шесть тысяч человек остались без света

Старый Крым и несколько поселков Кировского района остались без электричества из-за технологического нарушения на энергосетях. Без света сейчас 5794 абонентов. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Республик Крым Владимир Воронкин.
«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК “Крымэнерго” произошло отключение энергоснабжения в Кировском районе: с. Отважное, с. Ключевое, с. Изюмовка, с. Первомайское, г. Старый Крым, с. Бабенково», — сообщает чиновник в своем Tg-канале.
Отключенной остается линия 10 кВ с 43 трансформаторными подстанциями. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.
Ранее, как сообщала «КП», без света осталась Евпатория. Отключение в городе произошло в районе 22.00 11 августа.