Дэйв Наварро заявил, что у него есть невыпущенный альбом с Тейлором Хокинсом

В разговоре с Rolling Stone Наварро уточнил, что не уверен, стоит ли выпускать лонгплей сейчас. Однако заметил, что альбом «заслуживает выхода», так как демонстрирует талант Хокинса. По словам музыканта, запись этого релиза была «одним из самых счастливых опытов в его жизни».