Дэйв Наварро заявил, что у него есть невыпущенный альбом с Тейлором Хокинсом

Американский гитарист, участник группы Jane’s Addiction Дэйв Наварро признался, что у его коллектива NHC есть завершенная пластинка, ожидающая выхода. В состав NHC входят басист Jane’s Addiction Крис Чейни и покойный барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс.
В разговоре с Rolling Stone Наварро уточнил, что не уверен, стоит ли выпускать лонгплей сейчас. Однако заметил, что альбом «заслуживает выхода», так как демонстрирует талант Хокинса. По словам музыканта, запись этого релиза была «одним из самых счастливых опытов в его жизни».
Также Дэйв заявил, что Jane's Addiction могут вернуться с новым материалом. Их предыдущий студийник The Great Escape Artist увидел свет в 2011 году.