В Таганроге по решению суда снесли аварийный дом

В Таганроге сотрудники прокуратуры через суд добились сноса аварийного дома на улице Транспортной. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
На потенциально опасную постройку обратили внимания во время проверки. Тогда же выяснилось, что многоквартирный дом уже должны были демонтировать, но по неизвестной причине все еще не сделали этого.
— Местные чиновники длительное время не принимали меры для сноса здания. В связи с этим было внесено представление, а также направлен иск. Суд удовлетворил все требования, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее в Таганроге снесли аварийные дома на улицах Калинина и Котлостроительной.